11 de novembro, assina-se o armistício que põe fim à I Guerra Mundial

Hoje, assinala-se o fim da I Guerra Mundial, um conflito que começou a 28 de julho de 1914 e terminou a 11 de novembro de 1918, com a assinatura do armistício.

A I Guerra Mundial (também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras) foi um conflito bélico entre a Tríplice Entente – liderada pelo Império Britânico, França, Império Russo, (até 1917) e EUA (a partir de 1917) – que derrotou a coligação formada pelas Potências Centrais (Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano).

Este conflito causou o colapso de quatro impérios e mudou de forma radical o mapa geopolítico da Europa e do Médio Oriente.

Nasceram neste dia D. Sancho I de Portugal (1154), Louis Antoine de Bougainville, explorador francês (1729), e Fiódor Mikháilovitch Dostoiévski, escritor russo (1821).

Nasceram também Mouzinho de Albuquerque, militar português (1855), Daniel Ortega, presidente da Nicarágua (1945), e Demi Moore, atriz norte-americana (1962).

Morreram neste dia Teresa de Leão (1130), D. Pedro V (1861), Artturi Ilmari Virtanen, químico finlandês (1973), e Yasser Arafat, presidente da Autoridade Palestiniana (2004).

Hoje, assinala-se também o Dia da Independência em Angola.