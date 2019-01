Hoje é dia 10 de janeiro, a Assembleia Geral da ONU reúne pela primeira vez Por

A 10 de janeiro de 1946, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) reúne pela primeira vez, num encontro histórico, de um órgão que tem o fim supremo de definir as questões centrais de uma organização que luta pela paz e segurança internacionais.

Um ano depois da ONU ter sido fundada, em 1945, no pós-guerra, a Assembleia Geral reúne pela primeira vez, a 10 de janeiro de 1946.

Trata-se de um órgão intergovernamental, plenário e deliberativo, formado por todos os países membros, sendo que cada um tem direito a um voto.

No que respeita ao processo de deliberação, as questões importantes são votadas por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes enquanto as questões restantes são votadas por maioria simples.

É nesta assembleia que se discutem as questões essenciais da ONU. É um fórum político que supervisiona e coordena o trabalho das agências.

A assembleia tem como funções discutir e fazer recomendações sobre as finalidades da ONU, considerar princípios gerais de cooperação na manutenção da paz e segurança, elaborar recomendações sobre a solução pacífica de qualquer litígio internacional, aprovar o orçamento da ONU e eleger os membros não-permanentes do Conselho de Segurança.

Reúne uma vez por ano, em sessão ordinária que começa na terceira terça-feira do mês de setembro, na sede da ONU, em Nova Iorque. A pedido do Conselho de Segurança, podem ser realizadas sessões especiais.

Neste dia 10 de janeiro, assinala-se a inauguração da primeira secção do Metropolitano de Londres, em 1863.

Em Portugal, é inaugurada neste dia, em 1907, a Torre de Belém, classificada como Monumento Nacional.

E em 1920, entra em vigor o Tratado de Versalhes, para superar os problemas surgidos na I Guerra Mundial.

Nas Artes, 10 de janeiro também é uma data histórica: em 1929, dá-se a primeira aparição de Tintim, famoso personagem de Hergé, e em 1932 ‘nasce’ o Rato Mickey, de Walt Disney.

Nasceram neste dia Grigori Rasputin, místico e cortesão russo (1869), Aleksey Tolstoy, escritor russo (1883), Robert Woodrow Wilson, cientista norte-americano (1936), Frank Sinatra Jr., cantor e compositor norte-americano (1944), e Rod Stewart, cantor e compositor britânico (1945).

Morreram a 10 de janeiro São Gonçalo de Amarante, eclesiástico português (1259), Adrien-Marie Legendre, matemático francês (1833), Sinclair Lewis, escritor norte-americano (1951), Gabriela Mistral, poetisa chilena (1957), e Coco Chanel, estilista francesa (1971).