Hoje é dia 1 de março, assinado o documento que cria a Universidade de Coimbra Por

A 1 de março, assinala-se mais um aniversário da assinatura do documento que cria a Universidade de Coimbra. No ano de 1290, em Leiria, D. Dinis rubrica o Scientiae thesaurus mirabilis.

Parabéns à Universidade de Coimbra, que a 1 de março assinala mais um aniversário da assinatura do documento que está na origem da prestigiada instituição.

É uma das universidades mais antigas em todo o mundo, a mais antiga de Portugal e umas das grandes referências no que diz respeito ao ensino e à pesquisa.

Neste dia, em 705, é eleito o Papa João VII e exatamente cinco anos mais tarde o rei visigodo Rodrigo acaba eleito rei da Espanha, depois da morte de Vitiza.

E 1 de março é dia de conquistas nos mares: em 1493, a caravela La Pinta atraca em Bayona, Espanha, depois de uma viagem à América, episódio que marca o sucesso da expedição de Cristóvão Colombo.

Também cinco anos mais tarde, Vasco da Gama, navegador e explorador português, chega à terra hoje chamada “Moçambique”.

Em 1803, Ohio torna-se o 17.º estado norte-americano, e em 1867 o Nebraska merece igual título, sendo o 37.º estado dos EUA.

Na América do Sul, a 1 de março de 1870, termina a Guerra do Paraguai.

Mas os sinais de paz nesta região do mundo são aparentes, já que, neste mesmo dia, em 1879, a Bolívia declara guerra ao Chile.

Ali ao lado, no ano de 1894, decorrem no Brasil as primeiras eleições diretas do Presidente da República.

O primeiro dia de março assinala também a descoberta da radioatividade, por parte de Antoine Henri Becquerel (1896). Em 1940, Franco cria legislação em Espanha contra maçons e comunistas.

O Comunismo sofre outro golpe com o ataque cardíaco de Estaline, em 1953. Secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e do Comité Central, além de líder soberano da União Soviética, Estaline viria a morrer quatro dias depois.

Em 1975, é lançado neste dia o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, conhecido como Dicionário Aurélio. E em 1992 a Bósnia e Herzegovina torna-se independente da Jugoslávia.

Hoje assinala-se o aniversário de Sandro Botticelli, pintor italiano (1445), Frédéric Chopin, compositor e pianista polaco (1810), Glenn Miller, músico norte-americano (1904), e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelita (1922).

Em Portugal, João de Brito, missionário e mártir português (1647), Rosa Casaco, antigo membro da polícia política do Estado Novo (1915), Ruy de Carvalho, ator português (1927), Daniel Serrão, médico português (1928), e Carlos Queiroz, treinador de futebol (1953).

Morreram Camilo Pessanha, poeta português (1926), Vergílio Ferreira, escritor português (1996), Camacho Costa, ator português (2003), e Manuel Galrinho Bento, futebolista português (2007).

A 1 de março celebra-se o Dia Internacional da Proteção Civil, o Dia da Independência da Bósnia e Herzegovina e o Dia da Independência da Coreia do Sul.