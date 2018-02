Zuma desafia ANC a apresentar moção de censura

Jacob Zuma, do ANC, recusou a ordem para abandonar a Presidência da África do Sul. Na resposta ao ultimato, o chefe de Estado desafiou o partido a apresentar uma moção de censura.

A crise política no país agudiza-se com este braço de força entre o ANC, o partido do histórico Nelson Mandela, e Jacob Zuma, que perdeu a confiança dos dirigentes do próprio partido.

O Congresso, controlado pelo ANC, exigiu que Jacob Zuma renunciasse à Presidência até ao final do dia de hoje, prometendo aliar-se à oposição se tal não acontecesse.

E não vai acontecer, garantiu hoje o próprio Presidente.

Jacob Zuma afirmou que a decisão do Congresso é “injusta” e desafiou o ANC a apresentar uma moção de censura, no caso do partido querer mesmo afastá-lo.

O chefe de Estado revelou que tinha feito um acordo com o novo presidente do ANC para renunciar apenas em junho, de forma a permitir uma transição do poder que não comprometesse a paz na África do Sul e a coesão do partido.

