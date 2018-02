Nas Notícias Zero denuncia falso abate de 10 mil carros Por

A Zero desconfia que 10 mil veículos não terão sido abatidos, apesar de terem ficado com a matrícula cancelada por esse motivo, e denuncia alegados exageros noutros cancelamentos de matrícula.

Após consultar números do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, a associação ambientalista questiona a credibilidade de um terço dos cancelamentos de matrícula realizados em 2016.

É o caso do abate. Em teoria, foram abatidos 10 892 veículos. Na prática, não se sabe, pois a Zero não encontrou os certificados de destruição referentes aos veículos citados.

“Temos uma situação em que existem muitas dúvidas sobre o destino de um terço dos 149 431 veículos cuja matrícula foi cancelada em 2016”, frisou Rui Berkemeier.

Em declarações à TSF, o ambientalista lembrou os perigos inerentes a um veículo em fim de vida, por ter componentes como baterias, óleos usados e outros fluidos.

Há também alegados exageros nos fundamentos apresentados para um terço dos 150 mil cancelamentos de matrícula em 2016.

A Zero não acredita no desaparecimento (por roubo) de 7562 veículos, nem na exportação de quase 15 mil. São números bem acima da realidade, no entender da associação.

Houve ainda 16 258 veículos com matrícula cancelada por falta de transferência de propriedade, sem que seja conhecido o que aconteceu a esses veículos.

