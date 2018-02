Motores Zanga entre pilotos vale 30 mil euros de multa à Techeetah Por

A acesa luta pela vitória na prova de Fórmula E em Santiago do Chile, disputada no passado fim de semana, foi para lá das marcas. Pelo menos na opinião dos organizadores da competição de monolugares elétricos.

De uma forma muito agressiva, e quando estava a ser mais rápido que o seu companheiro de equipa, André Lotterer chegou a colidir com o carro de Jean-Eric Vergne, que viria a vencer a corrida. O alemão chegou a ter o ‘nariz’ do seu monolugar ‘encaixado’ na traseira do carro do francês, deixando os responsáveis da Techeetah à ‘beira de um ataque de nervos’. A equipa poderia ver a possibilidade da sua primeira ‘dobradinha’ ir ‘por água abaixo’. Tudo acabou por serenar e Lotterer por conformar-se com a segunda posição, optando por defendê-la dos ataques de Sebastien Buemi nas últimas voltas.

No entanto se tudo terminou vem e se o resultado não foi posto em causa, os comissários desportivos não gostaram nada de ver a forma pouco ortodoxa como Lotterer e Vergne se bateram, optando por castigar a equipa Techeetah com uma multa pecuniária de 30 mil euros – dividida por 15 mil a cada um dos seus pilotos.