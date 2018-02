Yvan Muller no WTCR com Thed Bjork e Hyundai

O Tetracampeão do Mundo de Carros de Turismo Yvan Muller vai estar de regresso às pistas este ano na Taça do Mundo da especialidade (WTCR) aos comandos de um Hyundai i30 N TCR e tendo como companheiro de equipa o atual Campeão do Mundo Thed Bjork.

Muller irá alinhar com a sua própria equipa, a Yvan Muller Racing, com o objetivo de ser tão competitivo como os restantes no WTCR, nomeadamente os que atuam com Hyundai semelhantes aos seus, Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz, ainda que numa posição algo diferente à do passado.

“O meu objetivo é um pouco diferente ao passado. A minha carreira é a minha carreira atrás de mim, mas quero concentrar-me mais na minha equipa e nos desenvolvimentos do que propriamente nos resultados. Estou contente por ter Thed ao meu lado. Ele confiou em mim e eu nele. O seu talento de piloto não pode ser posto em causa. Sei isso depois da época que passei com ele”, sublinha Yvan Muller a propósito deste projeto.

A motivação do francês é grande para o arranque da época, que irá ocorrer a 8 de abril em Marraquexe (Marrocos), onde, segundo os promotores do WTCR, haverá uma grelha com 26 carros à partida.