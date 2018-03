Nas Notícias Youtube ‘incentiva’ utilizadores a subscreverem serviço de música pago Por

O Youtube decidiu inundar os vídeos de música com publicidade para incentivar os utilizadores a subscreverem o novo serviço da plataforma e, na mesma linha, combater as críticas da indústria musical quanto ao prejuízo dos artistas e editoras, devido às violações de direitos de autor.

É uma medida controversa que promete alterar a utilização do Youtube. Se tem por hábito recorrer à plataforma para ouvir música – seja em casa ou no trabalho – poderá notar um aumento considerável no número de anúncios publicitários.

De acordo com Lyor Cohen, o responsável pelo serviço de música da empresa, citado pela Bloomberg, a esta estratégia tem como alvo os melómanos que ouvem temas por um longo período de tempo.

Além do objetivo ser o de ‘incentivar’ os utilizadores a subscrever o novo serviço e ficar isento de anúncios, este passa também pelo combate às constates críticas da indústria musical quanto ao prejuízo dos artistas e editoras, seja pelas violações de direitos de autor ou pela falta de pagamento de royalties.

Este serviço, que está já a ser testado por funcionários da empresa, pretende rivalizar com outras plataformas de oferta de música online, como o Spotify ou a Apple. Para além da redução de anúncios, os assinantes deste novo serviço terão acesso a conteúdos exclusivos criados pelo Spotify – um pouco à imagem do Netflix.

A indústria musical tem sofrido constantes alterações nos últimos anos, com a venda do formato físico a decair face à oferta de plataformas de streaming. No entanto, de acordo com o Recording Industry Association of America, a compra do formato físico do disco, em vinil, superou os ‘downloads’ digitais no último ano.

