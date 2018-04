Google YouTube elimina oito milhões de vídeos em três meses Por

O YouTube anunciou hoje a remoção de mais de oito milhões de vídeos entre outubro e dezembro de 2017 que violavam a política da plataforma, por serem “spam” ou conteúdo considerado impróprio por incitar ao ódio, violência, atos perigosos ou abuso infantil.

Em comunicado divulgado, a plataforma precisa que este dado consta do primeiro relatório trimestral que pretende revelar como estão a ser aplicadas as regras da comunidade do YouTube e para mostrar o progresso na remoção de conteúdos que violam as políticas da plataforma.

O relatório de transparência do YouTube será atualizado trimestralmente”, informa no comunicado, adiantando que, até ao final do ano, planeia acrescentar dados adicionais no relatório, incluindo informação sobre comentários, velocidade da remoção e as violações de políticas que motivaram a remoção.

“Também estamos a introduzir um local onde cada utilizador do YouTube pode aceder individualmente para verificar o estado dos vídeos que denunciou/sinalizou e pediu revisão por considerar que violam as regras da comunidade”, acrescenta.

O YouTube revela ainda que 6,7 milhões das remoções de vídeos no último trimestre do ano passado foram, primeiro, sinalizadas por máquinas para revisão, por intervenção humana, e 75 por cento foram removidos antes de serem vistos.

“As máquinas estão a ajudar-nos a sinalizar conteúdo para revisão em escala, permitindo-nos remover milhões de vídeos que violam políticas, mesmo antes de serem visualizados”, diz a plataforma naquele comunicado.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar