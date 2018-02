Motociclismo Yamaha dependente da sorte segundo Valentino Rossi Por

Crítico em relação às capacidades da nova Yamaha de MotoGP, Valentino Rossi é de opinião que os atuais problemas competitivos da sua nova moto poderão estar longe de serem resolvidos.

O piloto italiano considera que a Yamaha está um bocado à espera de ter sorte no começo da temporada, face às indicações recolhidas nos testes de pré-época realizados em Sepang (Malásia) e em Buriram (Tailândia). Rossi culpa essencialmente os problemas eletrónicos sentidos, que são responsáveis pela inconsistência de resultados, duvidando muito que a equipa consiga encontrar uma solução no último ensaio previsto para Losail (Qatar).

“O grande problema é que nunca sabemos o que esperar. É como jogar às cartas. Toda a gente está forte e muito próxima. A situação no ano passado parece estar a regressar e não sei o que muda entre a manhã e a tarde e de um dia para o outro. É uma situação estranha, que na minha carreira apenas me sucedeu no ano passado. Mesmo se já tivemos pneus com performance mais consistente”, refere Rossi.

O ‘Doutor’ afirma também que “desde o ano passado tudo pode mudar num ápice” e que e para si o teste na Tailândia foi mais complicado do que na Malásia, esperando que as coisas possam melhorar no Qatar.