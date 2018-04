Música Xutos, Seu Jorge e Daniela Mercury na Queima das Fitas de Coimbra Por

Seu Jorge, Daniela Mercury e Xutos e Pontapés são alguns dos nomes que vão atuar na Queima das Fitas de Coimbra, com as noites do parque a decorrerem de 04 a 11 de maio, na Praça da Canção.

A Queima das Fitas deste ano apresenta algumas mudanças face aos anos anteriores, desde logo por ser a primeira festa dos estudantes de Coimbra sem garraiada, que foi retirada do programa oficial depois de mais de 70 por cento dos estudantes terem decidido acabar com este evento, em referendo realizado em março.

Para além disso, há outras alterações em curso, disse o secretário-geral da comissão organizadora, Manuel Lourenço, que falava à agência Lusa à margem da apresentação do cartaz oficial da festa.

No cortejo deste ano, que decorre a 06 de maio, a organização pretende ter sanitários ao longo do percurso, caso a autarquia assim o autorize, e vai colocar faixas e mensagens nesse mesmo dia a apelar a um “consumo mais responsável” e sem desperdício, sublinhou.

Já na Praça da Canção, onde atuam os artistas, deverá haver copos reutilizáveis para também combater o desperdício, afirmou, salientando que a organização está também a trabalhar para que, no futuro, deixem de ser utilizadas latas de cerveja no cortejo e se passem a usar barris de cinco litros.

A edição deste ano da festa da Queima das Fitas está orçada em 980 mil euros, menos 250 mil do que na edição anterior, o que levou a “alguma ginástica na programação”, esclareceu Manuel Lourenço.

A festa dos estudantes arranca no dia 03 de maio, com a serenata a decorrer na Sé Velha, evento assegurado depois de ter ficado sanado o conflito com a Secção de Fado, que tinha criticado a falta de apoio financeiro e fracas condições para os seus grupos que atuam tradicionalmente nas noites do parque.

Na Praça da Canção, a animação começa a 04 de maio, com as atuações do brasileiro Seu Jorge e da portuguesa Blaya, que fez parte dos Buraka Som Sistema e que este ano lança novo álbum.

No primeiro sábado da Queima das Fitas, há atuação dos portugueses Xutos e Pontapés e Linda Martini e, no domingo de cortejo, é Quim Barreiros quem anima a noite, como já vem sendo hábito.

Pelo palco montado na Praça da Canção, passam também Dillaz, Calema e Mundo Segundo com Sam The Kid, numa atuação com vários artistas convidados e b-boys (dançarinos de breakdance).

A festa dos estudantes termina a 11 de maio, com concertos de Carolina Deslandes e da brasileira Daniela Mercury.

Este ano, os estudantes bolseiros vão ter um desconto na compra do bilhete geral e o número de convites distribuídos pela organização é reduzido em “mais de 50 por cento”, afirmou.

