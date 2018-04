Mundo Xanana Gusmão em reunião na ONU a meio da campanha Por

O líder da Aliança de Mudança para o Progresso (AMP, oposição), de Timor-Leste, Xanana Gusmão, participa na próxima terça-feira num encontro de alto nível na ONU, em Nova Iorque, disseram fontes oficiais.

O porta-voz do secretário-geral da ONU confirmou à Lusa que António Guterres tem agendado um encontro com o ex-Presidente timorense, na próxima terça-feira, 24 de abril.

A viagem implica que Xanana Gusmão, que tem estado bastante ativo na campanha da AMP para as legislativas antecipadas de 12 de maio, estará ausente de Timor-Leste durante vários dias.

Os dois líderes estiveram para se encontrar no passado dia 06 de março, altura em que Timor-Leste e a Austrália assinaram o novo tratado de fronteiras marítimas, negociado por Xanana Gusmão, mas o líder timorense acabou por cancelar a sua presença.

Desta vez, Xanana Gusmão estará em Nova Iorque para participar numa reunião de alto nível sobre “construção e sustentação da paz”, que decorre na terça e quarta-feira.

O debate de dois dias, que engloba vários eventos paralelos, está a ser promovido pelo presidente da 72.ª Sessão da Assembleia-Geral da ONU, Miroslav Lajcak, que identificou a questão da construção e sustentação da paz como prioridade.

A agenda oficial da ONU indica que o objetivo do encontro é “avaliar esforços feitos e oportunidades para reforçar o trabalho nas Nações Unidas na construção e na sustentação da paz” no planeta. O encontro começa com intervenções de Lajcak e de António Guterres.

O secretário-geral participa na terça-feira num “almoço de alto nível” em que estão previstas as intervenções de Xanana Gusmão e de Mary Robinson, ex-Presidente irlandesa.

A agenda dos encontros prevê, entre os eventos paralelos, um encontro sobre “reconciliação e liderança na prevenção de conflito e na sustentação da paz”, promovido em conjunto pelas missões permanentes de Timor-Leste e da Indonésia junto da ONU.

Oito partidos e coligações políticas iniciaram a 10 de abril a campanha para as eleições legislativas antecipadas, marcadas para 12 de maio. A campanha termina dois dias antes, a 09 de maio.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar