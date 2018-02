Williams revela o novo FW41

Um dia depois da Haas mostrar o seu novo monolugar de F1 para 2018, foi a vez da Williams fazer o mesmo esta quinta-feira, revelando o novo FW 41.

O segundo Fórmula 1 deste ano a ser mostrado – que será tripulado por Lance Stroll e Sergey Sirotkin – destaca-se do seu antecessor pela introdução do halo (pintado em branco) e por um capot de motor que não dispõe de ‘T-Wing’ ou barbatana de tubarão, como surgia na época passada, fruto do novo regulamento agora em vigor.

A base do chassis é pintada de negro, mas é possível ver os pontões quase idênticos aos do Ferrari SF70H de 2017, embora mais elaborados. As entradas de ar ‘S-Duct’ estão igualmente presentes sobre o ‘nariz’ do carro. Um elemento que contrasta com a forma biselada diante das rodas.

O novo Williams FW 41 é conhecido na mesma altura em que a equipa de Grove anuncia que Robert Kubica, o terceiro piloto, irá estar presente em três sessões de treinos livres de sexta-feira, nomeadamente nos Grandes Prémios de Espanha e da Áustria.