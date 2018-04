Economia Wall Street segue em alta com subida dos lucros de bancos Por

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em alta, depois de os bancos JPMorgan Chase e Citigroup terem anunciado uma subida dos lucros graças à redução de impostos recentemente aprovada nos Estados Unidos.

Às 14:46 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,45 por cento para 24.593,38 pontos e o Nasdaq avançava 0,47 por cento para 7.173,46 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,55 por cento e estava em 2.678,67 pontos.

O JPMorgan Chase, primeiro grupo bancário norte-americano, anunciou hoje uma subida de 35 por cento nos lucros relativos ao primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2017, o que se deve essencialmente à diminuição da carga fiscal aprovada no final do ano passado.

O Citigroup registou uma subida de 13 por cento nos lucros dos três primeiros meses do ano, beneficiando também da redução de impostos e da subida das taxas de juro.

Nos dois casos, os resultados superaram as expectativas.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos expressivos. O Dow Jones avançou 1,21 por cento e o Nasdaq 1,01 por cento.

