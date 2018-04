Economia Wall Street segue em alta após discurso do presidente chinês Por

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, depois do discurso do presidente chinês, Xi Jinping, que atenuou a tensão comercial entre a China e os Estados Unidos.

Às 15:08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,36 por cento para 24.304,27 pontos e o Nasdaq avançava 1,17 por cento para 7.031,55 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 1,14 por cento para 2.643,01 pontos.

Num discurso em que prometeu abertura económica, Xi Jinping não mencionou o presidente norte-americano, Donald Trump, mas mencionou pontos que são cruciais na crescente tensão com os Estados Unidos em torno do comércio e partilha de tecnologia.

Xi Jinping prometeu encorajar “o intercâmbio regular de tecnologia” e “proteger os direitos legais de propriedade intelectual das firmas estrangeiras”.

Pequim vai “baixar significativamente” as taxas sobre as importações de automóveis este ano e reduzir as restrições à participação de empresas estrangeiras naquele setor “o mais rápido possível”, disse o líder chinês. A China é o maior mercado automóvel do mundo.

Na segunda-feira, Wall Street encerrou em alta, com o Dow Jones a subir 1,56 por cento e o Nasdaq 1,31 por cento.