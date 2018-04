Economia Wall Street inicia sessão em terreno positivo Por

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, a recuperar das fortes perdas do dia anterior.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,56% para 23.776,39 pontos e o Nasdaq avançava 0,48% para 6.903,39 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,64% para 2.598,36 pontos.

A tensão comercial que envolve os Estados Unidos, com medidas protecionistas, e a forte queda no setor tecnológico levaram a bolsa nova-iorquina a encerrar com uma descida acentuada na segunda-feira.

O Dow Jones perdeu 1,90% e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, caiu 2,74%.

