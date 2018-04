Economia Wall Street inicia sessão em alta com impulso do setor tecnológico Por

A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em alta, com uma subida significativa no setor tecnológico, depois da apresentação de resultados do Facebook.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,53 por cento para 24.211,52 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançada 1,10 por cento para 7.080,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,37 por cento para 2.649,23 pontos.

O Facebook subia 8,4 por cento, depois de na quarta-feira, após o encerramento do mercado, ter anunciado que obteve no primeiro trimestre de 2018 um lucro de 4.998 milhões de dólares (4.109 milhões de euros), um aumento de 63 por cento face aos 3.064 milhões registados no mesmo período do ano passado.

O negócio publicitário do Facebook continua a ser a principal fonte de receitas da companhia com sede em Menlo Park, no estado norte-americano da Califórnia, já que dos 11.966 milhões de dólares (9.839 milhões de euros) que obteve neste trimestre, 11.795 milhões (9.698 milhões de euros) tiveram origem na venda de anúncios.

O mercado em Wall Street encerrou a sessão de quarta-feira sem uma tendência definida, com o Dow Jones a ganhar 0,25 por cento e o Nasdaq a perder 0,05 por cento.