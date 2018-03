Economia Wall Street fecha trimestre em alta graças à recuperação do setor tecnológico Por

A bolsa nova–iorquina encerrou o primeiro trimestre em forte alta, com os valores tecnológicos a recuperarem, depois de terem evoluído em montanha russa ao longo desta semana, encurtada por dia feriado na sexta–feira.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average valorizou 1,07% (254,69 pontos), para as 24.103,11 unidades.

O Nasdaq avançou 1,64% (114,22), para os 7.063,45 pontos.

O S&P500 valorizou 1,38% (35,87), para as 2.640,87 unidades.

“As ações da tecnologia recuaram fortemente durante as duas últimas sessões, pelo que logicamente estão a recuperar, se bem que ainda seja demasiado cedo para determinar se se trata de uma recuperação técnica ou de uma recuperação mais duradoura”, salientou Nate Thooft, da Manulife Asset Management.

As empresas tecnológicas agrupadas no subíndice respetivo do S&P500 avançaram hoje 2,17% e 171% no conjunto da semana.

Até a Amazon, fortemente abalada na quarta-feira e hoje mesmo, devido a comentários hostis feitos por Donald Trump, acabou com ganhos de 1,11%.

A sessão bolsista de hoje encerrou o primeiro trimestre do ano, com o Dow Jones e o S&P500 a apresentarem o seu primeiro recuo nos últimos 10 trimestres, mas com o Nasdaq a conseguir apresentar o sétimo trimestre consecutivo de alta.

O otimismo evidenciado hoje pelos investidores também foi suportado em indicadores económicos tendencialmente positivos.

As inscrições semanais no desemprego nos EUA caíram para o seu nível mais baixo em 45 anos, e os rendimentos das famílias aumentaram mais (0,4%) que as suas despesas (0,2%) em fevereiro.

A confiança das famílias também esteve em alta em março.

Já a atividade económica na região de Chicago reduziu o ritmo do seu crescimento no mesmo mês, ao contrário das expectativas dos analistas.