Economia Wall Street fecha em baixa arrastada pelo setor da tecnologia

A bolsa nova–iorquina fechou hoje em baixa, com os investidores a cederem ao recuo das cotações do petróleo e à fragilidade dos valores tecnológicos, apesar da revisão em alta do crescimento da economia dos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average perdeu 0,04% (9,29 pontos), para as 23.848,42 unidades, e o S&P500 desvalorizou 0,29% (7,62), para as 2.605,00.

O recuo mais forte foi o do Nasdaq, que perdeu 0,85% (59,58), para os 6.949,23 pontos.

“Os ‘stocks’ norte-americanos de petróleo aumentaram, o que afeta normalmente os preços do petróleo” e as empresas ligadas a esta indústria, salientou Quincy Krosby, da Prudential.

Depois da publicação de um relatório da Agência norte-americana de Informação sobre a Energia (EIA, na sigla em inglês) sobre os ‘stocks’ semanais, os valores da energia agrupadas no subíndice respetivos no S&P500 recuaram 1,99%, a descida mais forte entre os 11 em que se subdivide aquele índice de referência.

Os valores tecnológicos tornaram hoje a tremer, arrastados pela queda da Amazon, que perdeu 4,38%, depois de serem divulgadas informações a propósito da vontade de Donald Trump enquadrar o domínio desta emersa relevante da internet. Estes rumores foram desmentidos hoje pela Casa Branca.

De forma mais geral, o receio de uma regulação acrescida do setor tecnológico, depois do aparecimento do escândalo Facebook, que hoje encerrou com uma subida de 0,53%, sobre a utilização de dados privados, continua a motivar o pessimismo dos investidores.

“Ninguém em Wall Street gosta de regulação e em particular ninguém sabe em que proporções o controlo destas empresas vai ser imposto”, estimou Sam Stovall, da CFRA.

Os investidores puderam, mesmo assim, beneficiar da subida surpresa da taxa de crescimento da economia norte-americana no quarto trimestre de 2017, com uma terceira estimativa de 2,9% contra os 2,6% antecipados.

“É uma boa e uma má notícia na medida em que isso possa dar ‘luz verde’ a próximas subidas de taxas”, indicou Ken Berman, da Gorilla Trades.

As subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal encarecem os custos de financiamento das empresas.

