Wall Street fecha em alta com investidores focados nos resultados

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, com os investidores focados nos resultados das empresas, que têm sido bons, e relegando para segundo plano os receios com um eventual agravamento das tensões geopolíticas e comerciais.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Jones Industrial Average valorizou 0,87 por cento, para os 24.573,04 pontos, tal como o Nasdaq, que avançou 0,70 por cento, para os 7.156,28.

Também o S&P500 fechou com ganhos, ao progredir 0,81 por cento, para as 2.677,84 unidades.

“Se os investidores tiverem a possibilidade de se focar nos resultados das empresas, nos lucros e dividendos, e não se deixarem distrair pelas manchetes e as mensagens da rede social Twitter (provenientes de Washington), então os índices deverão evoluir em alta”, avançou Jack Ablin, responsável pela estratégia de investimento na Cresset Wealth Advisors.

Os números do primeiro trimestre foram, no seu conjunto, “notáveis”, considerou. “Não se deve esquecer que em dezembro os analistas previam uma subida dos lucros em 11 por cento e que hoje estamos nos 20 por cento”, sublinhou este operador.

A sessão de hoje foi marcada designadamente pelo crescimento em 34 por cento do lucro do Bank of America, graças à descida dos impostos e à subida dos empréstimos concedidos às famílias.

Os receios de uma escalada das tensões em torno da Síria continuaram no espírito dos operadores bolsistas.

“Os ataques dos EUA à Síria foram interpretados pelos investidores como um não acontecimento”, na medida em que foram limitados e não vão ser repetidos no imediato, destacou Fawad Razaqzada, da Forex.com.

Na frente dos indicadores, a recuperação mais forte que prevista das vendas do comércio retalhista, em março, sinal de um consumo sólido no país, eclipsou estatísticas menos brilhantes como a redução do ritmo de crescimento da atividade industrial na região de Nova Iorque, em abril.

