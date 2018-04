Mundo Wall Street encerra em baixa com investidores desiludidos com resultados e juros Por

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em nítido recuo, com os investidores afetados pela queda das cotações da Caterpillar e pela passagem do limiar simbólico dos 3 por cento na taxa de juro da dívida dos EUA a 10 anos.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average perdeu 1,74 por cento, para os 24.024,13 pontos, o Nasdaq desvalorizou 1,70 por cento, para as 7.007,35 unidades, e o S&P500 recuou 1,34 por cento, para os 2.634,56.

Os três principais índices de Wall Street tiveram hoje a sua pior sessão desde 06 de abril.

A Caterpillar, que tinha aberto em forte alta, graças à divulgação de resultados melhores do que esperados, acabou a cair 6,84 por cento.

Os seus resultados foram “fantásticos”, segundo Nate Thooft, da Manulife AM, mas o grupo, que integra o Dow Jones, assustou os investidores ao prevenir para os efeitos de uma subida inesperada do preço do aço e adiantar que os resultados do primeiro trimestre seriam os melhores do ano.

Isto sugeriu que “os trimestres seguintes vão ser necessariamente menos bons”, notou Thooft.

Mas outras multinacionais norte-americanas também sofreram depois de anunciarem os respetivos resultados, como a 3M, que perdeu 6,83 por cento, a United Technologies (-1,10 por cento), a Coca-Cola (-2,07 por cento), a Lockheed Martin (-6,17 por cento) e a Alphabet (-4,77 por cento), casa-mãe da Google.

Imune a esta queda generalizada dos grandes nomes de Wall Street, depois de divulgarem resultados, a Verizon valorizou 2,08 por cento, ajudada pela subida das assinaturas.

Ao mesmo tempo, os índices bolsistas foram prejudicados por uma nova tensão sobre a taxa de dívida dos EUA a 10 anos, número importante porque influencia o custo do crédito concedido às empresas, aos particulares e às municipalidades.

A dívida a 10 anos superou assim a barreira simbólica dos 3 por cento no início da sessão, mesmo que tenha recuado um pouco para os 2,992 por cento cerca das 21:15 de Lisboa, contra os 2,975 por cento da véspera.

Por seu lado, a taxa relativa à dívida a 30 anos subiu dos 3,144 por cento de segunda-feira, para os 3,173 por cento de hoje.

“Os investidores que ganharam muito dinheiro no mercado acionista podem agora retirá-lo e colocá-lo no mercado obrigacionista, menos arriscado e com uma taxa de remuneração que se torna interessante neste contexto de inflação moderada”, afirmou Phil Davis, da PSW Investments.

