Ciência Vulcão Etna está a ‘cair’ para o mar (com vídeo) Por

O vulcão Etna está a mover-se, a uma velocidade de 14 milímetros por ano. Quando chegar ao Mediterrâneo, poderá provocar tsunamis e deslizamentos de terras devastadores.

O Etna, um dos mais ativos do mundo, está a deslocar-se no sentido este-sudeste, na direção da cidade de Giarre, refere um estudo publicado no Boletim de Vulcanologia.

“É a primeira vez que se regista algo assim num vulcão ativo”, destacou o principal autor do estudo, John Murray.

“Este fenómeno era conhecido nos vulcões extintos, mas esta foi a primeira vez em que se demonstra a deslocação de um vulcão inteiro ativo”, reforçou o cientista.

As conclusões foram obtidas após a medição do vulcão com recurso a mais de 100 estações GPS, com localizações referentes aos últimos 12 anos.

“Já há algum tempo que se sabia que parte do vulcão se move bastante quando há erupções. O que esta investigação demonstrou é o que acontece entre as erupções”, acrescentou Murray.

O que mais preocupa o investigador é o facto do Etna estar a ‘caminhar’ para o mar.

As consequências são inimagináveis. O movimento contínuo do vulcão poderá provocar uma pressão que, em consequência, levará a massivos deslizamentos de terras na região, uma vez que o Etna se encontra por cima de uma camada de rochas sedimentares.

“Se lermos os registos dos vulcões extintos, em particular na América do Sul, percebemos que houve muitos com esta conjugação de fatores. Na maioria dos casos, o colapso foi uma catástrofe”, salientou John Murray.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar