Voos do aeroporto da Madeira cancelados devido ao vento

São já três os voos, todos da TAP, que foram cancelados, esta manhã, no aeroporto da Madeira, devido ao vento.

Dois aviões nem chegaram a aterrar, ontem à noite, levando de imediato ao cancelamento das partidas previstas esta manhã, rumo a Lisboa e ao Porto.

“Já temos canceladas duas partidas, as dos aviões que ontem [quarta-feira] não conseguiram aterrar devido ao vento e que fazem o ‘night stop’ no aeroporto”, revelou uma fonte do aeroporto.

O terceiro voo cancelado tinha também o Porto como destino.

A agenda do aeroporto da Madeira previa para hoje 32 movimentos, mas o plano está condicionado pelo vento, cujas rajadas poderão chegar aos 90 quilómetros por hora.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo todo o arquipélago, devido ao vento e também à agitação marítima.

