Volvo XC60 aleito o SUV do Ano nos EUA

O novo Volvo XC60 volta a ser notícia com a conquista do título SUV do Ano nos EUA. O anúncio foi feito em Detroit, na abertura do North American International Auto Show.

Esta é a segunda vez que a Volvo Cars conquista esta distinção atribuída anualmente pela NACTOY – North American Car, Utility and Truck of the Year que já havia distinguido, em 2016, o XC90.

Este é um prestigiado troféu, no qual os elementos do júri avaliam inovação, design, segurança, condução, liderança no segmento, satisfação do cliente e “value for money.”

O XC60 começa a ser aclamado internacionalmente. Este novo modelo mantém-se fiel à herança da Volvo ao mesmo tempo que o seu nível de tecnologia e de sofisticação o tornam um dos modelos mais seguros no mercado.

Este modelo foi mesmo recentemente considerado o automóvel mais seguro do ano para a organização independente Euro NCAP. O Volvo XC60 apresenta três novos sistemas de segurança avançados capazes de fornecer assistência automática à condução:

