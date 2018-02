Volvo distinguida pela sua ética

Num período tão conturbado da indústria automóvel, assolada por alguns escândalos, há construtores que se distinguem pelo contrário, como foi agora o caso da Volvo.

Pelo segundo ano consecutivo a marca sueca foi galardoada com o prémio World Most Ethical Company. Um reconhecimento atribuído pelo Ethisphere Institute, num processo que envolveu este ano 135 empresas nomeadas, tendo a Volvo Cars sido uma das três do universo da indústria automóvel.

Uma distinção que para o presidente do construtor escandinavo: Hakan Samuelsson, é motivo de orgulho, pois “a responsabilidade nos negócios é uma parte fundamental da cultura da Volvo Cars” e algo que a sua empresa procura promover “não só internamente mas também junto dos nossos parceiros de negócio”.

O responsável máximo pela Volvo destaca que a participação da marca no projeto tem ajudado a empresa “a melhorar, de forma contínua” o seu “programa de Ética e Conformidade”. E acrescenta: Sermos considerados os melhores nestes parâmetros, pelo segundo ano consecutivo, é um reconhecimento do nosso trabalho na promoção de práticas eticamente responsáveis”.

No programa de Ética e Conformidade da Volvo Cars os objetivos são prevenir e mitigar um conjunto de riscos éticos e legais, que cobre as mais diversas áreas onde se incluem a corrupção, os direitos humanos, as leis da concorrência, o controlo de exportação e a proteção d dados. Também inclui um código de conduta, baseado em convenções internacionais, que pretende fornecer as guias orientadores das ações, quer dos colaboradores, quer dos parceiros de negócio.