Economia Volume de negócios na indústria cresce 6,7 por cento em fevereiro Por

O índice de volume de negócios na indústria cresceu 6,7 por cento em fevereiro, face ao homólogo, impulsionado pelo mercado nacional, tendo o emprego, remunerações e horas trabalhadas aumentado 3,7 pontos percentuais, 2,7 e 2,8 por cento, respetivamente, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice de vendas para o mercado nacional acelerou 4,7 pontos percentuais (p.p.), para 7,3 por cento, em fevereiro (com todos os grandes agrupamentos industriais a aumentarem face a fevereiro de 2017), enquanto o índice de vendas para o mercado externo abrandou 0,4 p.p. para 5,9 por cento.

O contributo mais expressivo para a variação do índice total foi dado pelos bens de investimento (3,2 p.p.), em resultado de um aumento de 22,0 por cento (25,0 por cento em janeiro).

Os agrupamentos de bens de consumo, com um crescimento de 6,7 por cento (5,4 no mês anterior), e de bens intermédios, que aumentou 4,9 por cento (8,6 em janeiro), contribuíram, conjuntamente, com 3,4 pontos percentuais para a variação total.

Já o agrupamento de energia passou de uma variação homóloga de -12,6 por cento em janeiro para 0,5 por cento em fevereiro, sendo que, excluindo este agrupamento, o índice de volume de negócios na indústria cresceu 8,9 pontos (10,5 por cento em janeiro).

Em fevereiro, a variação mensal do índice fixou-se em -1,7 por cento, o que compara com os -4,0 do mesmo mês de 2017.

No que se refere aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, registaram aumentos homólogos de, respetivamente, 3,7 por cento, 2,7 e 2,8 por cento em fevereiro (3,7 por cento, 5,3 e 1,3 por cento no mês anterior, pela mesma ordem).

Em termos mensais, os índices de emprego e de remunerações apresentaram variações mensais de 0,3 por cento e 0,1 por cento em fevereiro (0,3 e 2,6 por cento em igual período de 2017), respetivamente, enquanto o índice de horas trabalhadas teve um recuo de 4,0 por cento, menos intenso em 1,4 p.p. do que em fevereiro de 2017.