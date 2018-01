Desporto “Volto mais homem” para “ajudar o meu clube”, avisa Gonçalo Paciência Por

Gonçalo Paciência está de regresso ao FC Porto e assume estar a viver “um sonho”.

“As sensações são muito boas. É a segunda parte do sonho, porque a primeira já vivi quando estive aqui há três anos. Volto muito motivado e muito feliz, porque foi para isto que trabalhei e foi para isto que lutei. Agora vou dar o meu melhor e o meu máximo”, disse o avançado, em declarações ao Porto Canal.

No regresso, Gonçalo Paciência diz voltar “mais homem”, uma vez que quando saiu “ainda era um menino”.

“Este Gonçalo é o Gonçalo que já encontrou o caminho certo para se afirmar e estar num patamar superior. Sou mais um para ajudar.”

Para Sérgio Conceição, Gonçalo Paciência só tem elogios.

“Conheço por aquilo que me dizem as pessoas e os meus colegas – joguei com quase 90 por cento dos jogadores que fazem parte do plantel. Acho que vou gostar, porque todos os ‘feedbacks’ são bons. Vou tentar agradar ao máximo o mister.”

Aos adeptos, Gonçalo Paciência deixou ainda uma mensagem de confiança.

“Ajudar a equipa e ajudar este clube, que é o meu, a ganhar títulos.”

