Desporto "Voltarei fortíssimo" após a lesão, avisa Danilo

Danilo Pereira já reagiu à lesão que o obrigará a estar afastado dos relvados nos próximos meses e o deixará fora do Campeonato do Mundo. O médio do FC Porto promete voltar “fortíssimo” após a lesão.

“A vida, às vezes prega-nos destas partidas e temos de ser nós mesmos a ultrapassá-las, mesmo quando o mais fácil é desistir”, revelou o internacional português.

Em mensagem deixada na rede social Instagram, Danilo Pereira salientou ainda estar sensibilizado pelas mensagens de apoio que tem recebido.

“Obrigado”, referiu, deixando um aviso: “Voltarei fortíssimo, brevemente, porque é dos fortes que reza a história”.

Danilo Pereira tem estado afastado dos relvados nos últimos meses e acabou por alinhar, na última segunda-feira, no Estádio do Restelo. Porém, o jogador sofreu uma recaída e estará fora das opções de Sérgio Conceição e do selecionador nacional nos próximos meses.

