Motores A Volta à Córsega segundo Thierry Neuville Por

A dias do começo da primeira prova verdadeiramente em asfalto do Campeonato do Mundo de Ralis, o vencedor da edição do ano passado perspetiva o que esperar do próximo fim de semana.

Thierry Neuville chama a atenção para as particularidades da Volta a Córsega, onde não há muias classificativas mas elas são quase todas muito extensas, onde quase não há gravilha a ir para cima do asfalto, e onde a variedade das especiais é muito grande. Um rali que não permite erros, pois nas estradas da ilha francesa do Mediterrâneo eles pagam-se muito caro.

Mas nada como ouvir o que tem a dizer o belga da Hyundai sobre o evento corso do WRC.