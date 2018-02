Apresentações/Novidades Volkswagen inspira-se nas novas tecnologias para futuros modelos elétricos Por

O que é que um computador ou um telemóvel tem a ver com um automóvel? Bem, na opinião da Volkswagen o design destes dispositivos pode ser uma inspiração para os futuros veículos da marca.

Um dos fabricantes das novas tecnologias que mais chama a atenção do construtor alemão é a Apple. A estética minimalistas dos produtos da marca norte-americana poderá ser uma influência para futuros modelos da casa de Volfsburgo.

O responsável de design da Volkswagen, Klaus Bischott, referiu à agência Reuters que uma nova geração de automóveis elétricos da marca está a chegar e que os conceitos seguidos pela marca da maçã devem servir de ‘guidelines’ para o estilo desses modelos. “O que está em jogo é ser tão significativo, puro e claro o quanto possível, bem como pensar uma arquitetura completamente nova”, afirmou.

Já se sabe que as autoridades dos vários países querem uma mudança rápida na indústria automóvel, por forma a reduzir as emissões, mas também se sabe que a total eletrificação do mercado em países como a China terá grandes custos. A Volkswagen promete trabalhar que isso possa ser uma realidade num futuro muito próximo.

O primeiro passo da marca do Grupo Volkswagen será um investimento de 34 milhões de euros em automóveis elétricos, na condução autónoma e na mobilidade digital. Nesse sentido está já a conceber uma plataforma pensada para modelos elétricos, a MEB, da qual vão derivar cerca de duas dezenas de automóveis diferentes, sendo certo que haverá um semelhante ao Golf (ID Concept) e também a reinvenção (Buzz) de um furgão como a original Transporter, conhecida pela alcunha de ‘Pão de Forma’.