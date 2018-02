Marcelo recebe seleção de futsal: “Vocês são os melhores dos melhores. São geniais”

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu este domingo a comitiva nacional na Assembleia da República, tendo-se desfeito em elogios perante a conquista do Europeu de futsal. “Vocês são geniais”, disse.

A comitiva portuguesa foi recebida este domingo na Assembleia da República na ressaca da conquista do Europeu de futsal, na Eslovénia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desfez-se em elogios aos novos campeões da Europa, mostrando a sua “admiração e gratidão”.

“Quero dar-vos um abraço de reconhecimento, admiração e gratidão. A segunda palavra resulta daquilo que pensei esta noite depois de termos vibrado. Tendo ouvido o que foram dizendo jogo após a jogo, o que estava na base deste sucesso? Vocês sonharam com esta vitória, o Ricardinho até era doentio, ‘tem de ser, tem de ser’, até contagiava Portugal. Destacar também a vossa união. Essa união existiu”, afirmou.

Marcelo quis também sublinhar a “humildade” de “ganhar cada jogo com consistência”, com “rigor no trabalho”.

O Presidente da República mostrou-se grato por mais uma conquista do país, aproveitando a conquista para esquecer os momentos de “profunda tristeza” que o país viveu no último ano.

“O País viveu ao longo do último ano momentos de grande alegria, maos outros de profunda tristeza, E uniu-se. Era bom que no primeiro trimestre de 2018 pudessemos ter esta alegria. O vosso contributo é especial. Uma gratidão especial. É bom estar perante os melhores dos melhores. Vocês são os melhores dos melhores e daí a nossa gratidão. Mandei uma mensagem ao vosso presidente a dizer que vocês são geniais”, sublinhou.

