Vocalista dos Heroes Del Silencio atua em Lisboa em junho

O vocalista da banda espanhola Heroes Del Silencio, Enrique Bunbury, estreia-se a solo em Portugal em junho, com um concerto em Lisboa, foi hoje anunciado.

“Vocalista da mítica banda Heroes Del Silencio estreia-se a solo, em Portugal, dia 24 de junho no Coliseu de Lisboa”, refere a promotora do espetáculo num comunicado hoje divulgado.

Enrique Bunbury, que foi vocalista da banda de rock espanhola formada na década de 1980 e responsável, entre outros, pelo tema “Entre dos tierras”, irá aproveitar para apresentar em Lisboa o seu mais recente álbum, “Expectativas”, editado em outubro do ano passado.

O concerto no Coliseu de Lisboa será “retrospetivo”, com Enrique Bunbury a “revisitar ‘hinos’ da vasta carreira a solo, assim como alguns temas do novo disco e clássicos dos Heroes Del Silencio”.

“Enrique Bunbury é um escritor de canções e consegue através das suas músicas transmitir uma energia muito especial onde o rock de raiz latino é um ‘ingrediente’ muito importante”, refere a promotora.

Os bilhetes para o espetáculo estarão à venda a partir de sexta-feira.

O concerto de Enrique Bunbury realiza-se no âmbito do Fusion Arts Festival, que se iniciou em fevereiro e cujo cartaz inclui, entre outros, os OMD, que atuaram a 16 de fevereiro na Aula Magna, em Lisboa, e os The Jesus And The Mary Chain, que atuam a 28 de maio no Coliseu de Lisboa e a 29 de maio na Casa da Música, no Porto.

