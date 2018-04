Motores Vitória fugiu a Ricardo Carvalho nos últimos quilómetros Por

Apontado como um dos principais ao triunfo na competição de SSV na Baja TT de Loulé, Ricardo Carvalho liderou quase toda a corrida e viu fugir a vitória nos derradeiros quilómetros.

Esta segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno parecia promissora para o Campeão Nacional SSV TT2, inserido da equipa Motos VR, que este ano se estreou no CNTT liderada por Vítor Cândido.

Aos comandos de um Yamaha Turbo Ricardo Carvalho iniciou a prova algarvia em excelente plano terminando na liderança o primeiro dia, que incluía o prólogo de 5,2 km e um setor seletivo de 83,4 km. No segundo dia manteve o comando da classificação no primeiro setor de 76,2 km e durante a especial da tarde acabou por ter problemas de travões que lhe fizeram perder o contacto com as posições cimeiras.

No final da prova Ricardo Carvalho foi o espelho da desilusão: “Vamos para casa com um sabor amargo e com muito trabalho de casa para fazer. Era uma corrida na qual queríamos dar uma vitória ao Yamaha YXZ 1000R Turbo. Não foi possível. A condução exigente sobrecarregou os travões que derreteram por completo. Tive de fazer cerca de 50km’s sem eles. Não podia travar, o travão de mão também já não funcionava. Foi só mesmo trabalhar de caixa para levar o carro até ao final”.

“Vamos com muito trabalho para fazer para que na próxima prova possamos estar mais fortes. Temos consciência que temos um carro supercompetitivo para poder ganhar à geral e é para esse objetivo que vamos trabalhar para a próxima prova”, acrescenta o piloto que agora já pensa na próxima prova do campeonato, o Raid TT da Ferraria, a 28 e 29 de abril.