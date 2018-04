Nacional Vítor Baía vai ser pai novamente Por

Vítor Baía prepara-se para ser pai pela quarta vez. A companheira do antigo internacional português está grávida.

“Estamos todos muitos felizes, ainda não sabemos o sexo, mas este é já um bebé muito amado por todos, por nós pais, irmãos, avós, tios, toda a família”, garantiu Andreia Santos, a companheira de Baía, em declarações ao Jornal de Notícias.

Aos 48 anos, o antigo guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional prepara-se para ser pai pela quarta vez, depois de já experienciado essa vivência com Diogo, de 25 anos e Beatriz, de 21, fruto do casamento com Alexandra Almeida.

O antigo capitão do FC Porto também é pai de Afonso, de 11 anos, fruto da relação com Elisabete Carvalho.

