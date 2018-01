Nas Redes Viraliza um novo desafio potencialmente fatal (com vídeo) Por

Já passaram alguns anos desde que o jogo Baleia Azul demonstrou que há internautas a procurarem desafios que podem ser fatais. Agora há uma nova moda a viralizar, também ela potencialmente mortal.

Trata-se do desafio das cápsulas de detergente, proveniente das redes sociais norte-americanas.

O objetivo é colocar uma cápsula de detergente na boca, filmando o início da reação química.

Numa versão mais ‘hardcore’, o desafio passa pela ingestão da cápsula.

Se a primeira versão já de alto risco, a segunda é como meio caminho andado para o suicídio, alertam os especialistas.

Como se não bastasse o detergente em si ser bastante tóxico, quando vem em cápsulas está altamente concentrado.

Só no ano passado, as autoridades de saúde dos EUA registaram mais de 10.500 casos de crianças, algumas das quais com 5 anos de idade, que ficaram intoxicadas com pastilhas de detergente.

Mas esses terão sido os casos de ingestão acidental…

De acordo com os mesmos dados, quase 220 adolescentes foram internados de urgência após consumirem pastilhas de detergente, sendo que um em cada quatro o terá feito de forma intencional.

Este ano, os dados mais recentes apontavam para 37 casos, metade deles de forma propositada.

A ingestão de cápsulas de detergente provoca vómitos, dificuldades de respiração e pode mesmo levar à perda da consciência.

“As cápsulas são feitas para a lavagem da roupa. Não são um brinquedo e de forma nenhuma devem ser tratadas como uma brincadeira”, frisou o porta-voz da Procter & Gamble, a empresa dona da Tide, a marca mais famosa para este desafio das redes sociais.

“Como qualquer produto de limpeza, as cápsulas de detergente devem ser usadas de forma correcta e devem ser armazenadas longe das crianças e em segurança”.

O problema tem ganho tal dimensão que a Tide recorreu a Rob Gronkowski, uma estrela do futebol americano, para um vídeo de sensibilização. Veja:

