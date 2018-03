Nas Notícias Vinte e cinco anos de prisão por violar e matar mãe na Madeira Por

Um homem foi condenado, nesta terça-feira, a 25 anos de cadeia por violar e matar a mãe, na Madeira, no ano de 2017.

O arguido viu ser-lhe aplicada a uma pena de prisão de 36 anos e meio pelo Tribunal da Comarca da Madeira, que deu como provados os crimes de que estava acusado.

Como no sistema judicial português as penas de prisão não ultrapassam os 25 anos, foi esse o tempo a que foi condenado este homem que, a 25 de março do ano passado, de acordo com o Ministério Público, atacou, violou e matou a mãe.

O individuo tem 46 anos.

O crime foi cometido em Arco da Calheta, na ilha da Madeira.

