Motores ‘Vingança’ de Neuville na Suécia Por

Thierry Neuville venceu o Rali da Suécia, segunda prova do Campeonato do Mundo, ‘vingando-se’ assim do abandono sofrido no evento nórdico em 2017.

O belga da Hyundai dominou o evento quase desde o seu início, assumindo a liderança desde a primeira etapa para a conservar até final, controlando depois a sua diferença para o segundo classificado, que a partir da segunda tirada passou a ser Craig Breen.

O irlandês da Citroën ainda esboçou um ataque a Neuville, mas depois o belga conseguiu imprimir um andamento que lhe permitiu impor-se por quase 20 segundos. Isto porque também Breen foi obrigado a defender o segundo posto dos ataques de Andreas Mikkelsen, que tudo fez para garantir uma ‘dobradinha’ da Hyundai.

O norueguês acabou por ter de se contentar com o último lugar do pódio, a 8,5s de Craig Breen, numa prova em que a Hyundai conseguiu um bom resultado de conjunto, pois Hayden Padden concluiu o rali no quinto posto, depois de neste último dia Esapekka Lappi lhe ter ganho a quarta posição. O finlandês ainda conseguiu os pontos extra da Power Stage, acabando por ser o melhor representante da Toyota na prova nórdica.

Se Craig Breen foi a boa surpresa deste Rali da Suécia com a segunda posição alcançada, Mads Osteberg esteve em bom plano no seu regresso à Citroën e na estreia aos comandos do C3 WRC. Pena foi que o norueguês não tenha conseguido manter um lugar no top cinco até ao final da prova.

De sentido contrário foi a exibição de Jari-Matti Latvala e Ott Tanak, de quem se esperava bastante depois das prestações no rali escandinavo no ano passado. O finlandês ainda ‘salvou’ os pontos da sétima posição, enquanto o estónio terminou dois lugares abaixo. O Campeão do Mundo, Sebastien Ogier, esteve ainda pior, já que acabou o rali fora dos pontos, na 11ª posição. Valeu os conquistados com o segundo lugar na Power Stage. Um contraste com Teemu Suninen, que foi o melhor representante da M-Sport Ford, na oitava posição final.

Classificação final

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 2h52m13,1s

2º Craig Breen/Scott Martin (Citroën) + 19,8s

3º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 28,3s

4º Esapekka Lappi/Jonas Ferm (Toyota) + 45,8s

5º Hayden Paddon/Scott Marshall (Hyundai) + 54,4s

6º Mads Ostberg/Thomas Eriksen (Citroën) + 1m15,3s

7º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 2m04,9s

8º Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford) + 2m52,2s

9º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 3m44,4s

10º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) + 5m27,4s