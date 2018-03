Nacional Villas-Boas solidário na Palestina com portadores de deficiência Por

André Villas-Boas deslocou-se, nos últimos dias, à Palestina, local onde levou palavras e gestos de conforto a portadores de deficiências mentais e físicas. Afastado do futebol, nos últimos meses, estando agora mais virado para o mundo das quatro rodas, o antigo treinador do FC Porto quis levar um pouco mais a quem trava duras batalhas diariamente contra limitações de várias ordens.

Sensibilizado pelo documentário ‘Defying my Disability’, de Ramzi Maqdisi, André Villas-Boas procura neste gesto não apenas a contribuição atual mas também, por via da imagem mediática que tem enquanto agente desportivo, potenciar mais ajudas para estas pessoas com necessidades.

Procurando combater a discriminação, que ainda afeta pessoas com deficiência, um pouco por todo mundo, por um lado, e, por outro, arrancar alguns sorrisos foram os objetivos desta viagem do português a um dos locais do mundo mais ‘massacrados’ por violência.

A visita de Villas-Boas a Belém, na Palestina, permitiu a encomenda de quatro cadeiras de rodas elétricas, duas das quais com destino a Gaza.

Também foi conseguido e financiado um projecto de inclusão social de outras crianças.

Esta não é a primeira vez que Villas-Boas procura ajudar causas solidárias.

O treinador chegou a participar no famoso ‘banho gelado’ (Ice Bucket Challenge) para ajudar a causa da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

