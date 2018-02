Desporto Vieira quer PJ em mais “casas de dirigentes do futebol” Por

Luís Filipe Vieira quebrou o silêncio, nesta sexta-feira, e deixou uma mensagem de inocência. O presidente do Benfica, arguido no processo ‘Lex’ compara o caso dos e-mails a um roubo de telemóvel e deixa um conselho, dizendo que gostava “era bom que a PJ começasse a ir a mais casas de dirigentes do futebol”.

Aos adeptos, Vieira deixou uma mensagem de tranquilidade: “Não se preocupem de a Judiciária ter ido a minha casa”.

“Nunca misturei a minha vida privada com qualquer função do clube”, disse Luís Filipe Vieira, negando que alguma vez tenha oferecido cargos no clube a troco de favores pessoais.

Na inauguração das novas instalações da Casa do Benfica em Braga, o líder dos encarnados avisa que, no fim, a verdade “virá”, tal como no caso dos e-mails, segundo ele.

“Gabando-se de terem tido acesso a anos de troca de correspondência interna de âmbito totalmente privado, mesmo assim manipulando, falsificando e-mails, nada ali pode ser apontado como prova de uma situação ilegal”, referiu o dirigente.

O presidente do Benfica diz que “todas as vitórias foram obtidas de forma limpa” e acusa aqueles que “de forma consertada” definiram esta estratégia para esconder a sua “crise financeira e desportiva sem precedentes”.

Num discurso ‘forte’, Vieira deixou outras garantias aos adeptos.

“Estou de cabeça bem levantada, pronto para uma a uma ir desmontar nos locais próprios cada uma”.

Aos adeptos, que o receberam, o mais alto representante dos encarnados soltou ainda uma frase para memória futura.

“Quando sair do Benfica, vou mais pobre”, disse Vieira.

No dia em que garantiu que na próxima temporada vão fazer parte do plantel mais quatro jovens da formação, Luís Filipe Vieira salientou que “para a gestão diária obrigatoriamente” o clube da Luz ainda terá de “vender jogadores”.

Querem evitar que o Benfica ganhe o penta

Depois de Rui Vitória, Luís Filipe Vieira também apontou ‘baterias’ às arbitragens.

Perante a plateia, em Braga, o dirigente das águias mostrou-se desagradado com as arbitragens recentes e avisou aqueles que se mostraram menos confiantes.

“Não calaremos a nossa voz e continuaremos no nosso trabalho de consolidar e reforçar a liderança nacional e o reforço do prestígio internacional do Benfica”, revelou, fazendo uma comparação com o ciclismo.

“Vamos ter a pedalada até ao final do campeonato.”

