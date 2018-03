Desporto Vieira manteve Paulo Gonçalves para não ser preso, insinua Bruno de Carvalho Por

Bruno de Carvalho comentou, nesta quinta-feira, o processo ‘E-toupeira’ e deixou no ar a ideia de que Luís Filipe Vieira segurou Paulo Gonçalves para evitar ser preso. “Se Paulo Gonçalves começa a abrir a boca, Évora passava a ter de abrir uma filial do Barbas…, escreveu o líder dos leões.

Depois de José Eduardo Moniz ter referido que Paulo Gonçalves colocou o lugar à disposição, na sequência do processo ‘E-toupeira’, onde é arguido, mas Vieira o ter segurado, Bruno de Carvalho veio a público deixar no ar a ideia de que o presidente do Benfica segurou o assessor jurídico para evitar ir preso.

“Seguras (seguram) o Paulo Gonçalves, pois se ele começa a abrir a boca (que, como é visível, é grande), Évora passava a ter de abrir uma filial do Barbas…”, referiu Bruno de Carvalho numa nota no Facebook.

O líder dos leões salientou ainda que, na sua ideia, “segurar Paulo Gonçalves deu-lhe cabo da coluna de certeza, e evitou, no mínimo, um terramoto de grau dois na escala de Richter em Lisboa”.

Numa mensagem onde, em alguns momentos tocou a ironia, Bruno de Carvalho referiu ainda que entendeu as razões para Pedro Guerra ter ficado na estrutura da Benfica TV durante algum tempo.

“Essa queda levaria a uma repetição do terramoto de 1755 que teve uma amplitude de entre 8.7 a 9 na escala de Richter. É um estadista, sempre preocupado com o bem-estar de todos!”.

