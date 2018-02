Vídeos: Festa de campeões da Europa no balneário da Seleção

A festa de campeões da Europa começou no segundo seguinte ao apito do árbitro do encontro, mas prolongou-se noite dentro. Ricardinho, o capitão da Seleção, partilhou alguns momentos da festa que se viveu no balneário. Veja.

Portugal conquistou o seu primeiro título de campeão da Europa em futsal, este sábado, ao derrotar a Espanha, por 3-2, na Eslovénia.

Os festejos começaram logo na quadra, após o apito final, com vários jogadores a não conseguirem controlar as emoções.

A festa prolongou-se noite dentro, com o melhor jogador do mundo, Ricardinho, a partilhar os festejos do seio da equipa, no balneário, com os seus seguidores.