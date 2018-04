Internacional Vídeos: Denise Richards recordada aos jovens britânicos Por

A escolha de Denise Richards como apresentadora surpreendeu muitos jovens britânicos, que desconhecem a atriz que, nos tempos áureos, era uma das mulheres mais desejadas do mundo.

A norte-americana, de 47 anos, vai ser a apresentadora convidada da última edição do Saturday Night Takeaway, um programa tão popular na televisão britânica que está em exibição desde 2002.

Mas o anúncio surpreendeu os ‘millennials’, uma geração de jovens que cresceu já depois dos grandes sucessos da atriz.

Denise Richards passou do mundo da moda para a televisão com uma passagem pela série Life Goes On, em 1990, sendo revelada no ano seguinte na popular série Saved by the Bell.

A estreia no cinema ocorreu em 1993, na comédia Arma Infrutífera, e quatro anos depois participou no ‘blockbuster’ Soldados do Universo.

No entanto, a interpretação mais inesquecível, para o público masculino, aconteceu com Ligações Selvagens (1998), um thriller erótico em que rivalizava com outro ícone sexual do final da década, Neve Campbell.

Foi um dos vários papéis em que Denise Richards se despiu, protagonizando momentos escaldantes com Neve Campbell e até a três, com Matt Dillon.

A atriz não está afastada, mas este milénio tem feito papéis com pouca relevância, em especial nos anos mais recentes. Daí que os jovens britânicos tenham crescido sem conhecer Denise Richards na melhor forma, em ambos os sentidos da expressão.

Desde o anúncio que os vídeos com a norte-americana estão a viralizar nas redes sociais britânicas.

Fora da ficção, a atriz teve também muita atenção mediática durante o casamento com o problemático Charlie Sheen.

