As últimas imagens de Prince e um vídeo no local onde foi encontrado morto

A polícia divulgou aquelas que são as últimas imagens de Prince vivo, captadas pelo circuito de videovigilância de uma clínica que o cantor visitou, há precisamente dois anos, na véspera da morte. As autoridades também tornaram público um vídeo gravado pelos agentes na casa do cantor, em Minneapolis, EUA, um dia depois, na data do óbito. Veja os vídeos.

No dia 20 de abril de 2016, Prince foi filmado a sair de uma clínica, acompanhado por Kirk Johnson e Michael Todd Schulenberg, o assistente e o médico do cantor, respetivamente. É o derradeiro registo do cantor vivo.

Prince-se, recorde-se, morreu no dia 21 de abril, vítima de uma overdose de opiáceos, segundo revelou a autópsia. O cantor estava a tomar medicamentos para aliviar dores.

No dia 21 de abril do mesmo ano, o cantor foi encontrado. A polícia registou estas imagens, no local:

