Vídeo: Zeca Pagodinho no Samba da Matrafona do Carnaval de Torres Vedras

Com as festividades do Natal e Ano Novo passadas (faltam os Reis) a verdade é que no horizonte mais próximo já está o Carnaval. Em Torres Vedras, localidade onde os foliões costumam festejar com pompa e circunstância, este ano existe uma atração especial; ou três, no caso. A música oficial da edição deste ano conta com Susana Félix – natural daquela região – e dois brasileiros famosos nestas coisas do samba e do Carnaval. Veja o vídeo.