Vídeo: Zahovic ofende jornalista e tem castigo duro

Zlatko Zahovic, jogador nascido na ex-Jugoslávia, foi punido com uma pena de suspensão válida por seis meses depois de uma resposta dada a um jornalista, onde fez referências à morte dos pais do membro da imprensa.

Agora dirigente no Maribor, o esloveno, que passou por Benfica, FC Porto e Vitória de Guimarães, em Portugal, viu a federação de futebol do seu país castigá-lo por seis meses depois da declarações feita ao jornalista.

“Viveste recentemente uma tragédia. Será que não conseguiste aprender nada? Eu diria que não. Continuas à procura de lutas, a ser impertinente, faz-me uma pergunta normal e respondo-te. Dou-te as minhas condolências. Na vida não é tudo preto ou branco. Não procures lutas, rapaz, és demasiado jovem”, referiu Zahovic ao jornalista.

A federação explica que “Zahovic reagiu de forma extremamente inapropriada, intolerável e recusou seguir as normas e princípios éticos e desportivos ao não querer pedir desculpa.”

A entidade que gere o futebol na Eslovénia refere ainda que o ex-jogador do Benfica e do FC Porto “incluiu na sua argumentação uma tragédia pessoal do jornalista visado quando respondeu a uma pergunta legítima com uma agressão verbal que atacou a dignidade individual da pessoa”.

O comportamento de Zahovic é visto como “sem qualquer ética, o que é condenável.”

Veja o vídeo que mostra as declarações que valem este castigo pesado a Zahovic:

