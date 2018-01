Vídeo: “Vozes de burro…”, diz ex-capitão portista sobre Bruno de Carvalho

A resposta de Rodolfo Reis a Bruno de Carvalho surgiu cerca de uma semana depois do começo da troca de ‘apupos’ entre leões e dragões. O antigo capitão do FC Porto respondeu ao “rapazinho” que preside ao clube verde e branco sobre a polémica de lamber rabos mas tratou de salientar que “vozes de burro não chegam ao céu”.

Depois de dizer que Manuel Fernandes, antigo avançado do Sporting, “beija o rabo ao presidente do Sporting“, Rodolfo Reis obteve uma resposta por parte de Bruno de Carvalho, que chamou “labrego” ao antigo capitão portista.

Agora, neste domingo, Rodolfo Reis voltou ao tema no programa Play Off da SIC Notícias e, na resposta, falou em “rapazinho”, em “vozes de burro” e num dicionário.

“Em primeiro lugar, quero pedir desculpa ao Manuel Fernandes pois ele não merece isso. Tenho consideração por ele e sei que é boa pessoa”, começou por dizer.

E prosseguiu: “Depois, vamos falar do rapazinho que é presidente do Sporting e que me ofendeu. Mas vozes de burro não sobem ao céu. Vou dizer quem é que lambe rabos. Ele chamou-me labrego e vamos ao dicionário e labrego significa um homem rude e rústico, por exemplo, que foi o que me interessou. Então eu sou labrego nestas condições. Mas o presidente do Sporting é labrego noutras condições. Se o lavrador é entendido como gente honesta, então sou”.

A resposta não se ficou por aqui e Rodolfo Reis explicou o almoço que teve com Jorge Jesus, que Bruno de Carvalho tornou público.

“Lamber o rabo ao Jorge Jesus? Um dia o Inácio disse-me que o Jorge Jesus tinha todo o prazer em almoçarmos os três. Fui almoçar com o Jesus, a convite do Jesus e falamos de futebol, coisa de que o rapazinho não pode falar pois chegou aqui há quatro anos.”

Rodolfo Reis diz que “foi um almoço muito bom”.

Veja o vídeo

“Não houve lambedores. Falamos do passado, dos momentos atuais, mas sem clubites. Foi bom e terei todo o gosto em convida-los para outra almoçarada”.

Na resposta a Bruno de Carvalho, Rodolfo Reis lembra ainda que Augusto Inácio “ajudou-o [Bruno de Carvalho] a ser presidente do Sporting mas foi encostado e sentia-se mal no cargo que tinha” e avisou que isso pode “acontecer ao presidente do Sporting”.

“De tanto lamber os rabos, pode ficar com uma coisa na língua e ter de a cortar. Se for assim, deixa de falar. E como é que ele pode falar? Se for campeão. Se não for, não precisa de falar”.

A terminar a resposta, o antigo capitão do FC Porto deixou clara a sua ideia.

“Para terminar, o que o rapazinho disse de mim… é para o lado que durmo melhor. Mas o que disse do FC Porto, que atacou através da minha pessoa, falando dos quinhentinhos e da fruta (…) ele maltratou o FC Porto. O FC Porto nos últimos anos foi a única equipa que trouxe títulos para Portugal e merece respeito”.

