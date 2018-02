Vídeo: Votos de Carnaval de Bernardo e Ederson com muito riso à mistura

O Manchester City desejou um bom Carnaval aos seus adeptos em bom português. Bernardo Silva e Ederson foram os escolhidos, mas a tarefa não foi fácil para a dupla ex-Benfica. Veja o vídeo.

A dupla revelou ter mais aptidão com a bola do que com os textos, mas o resultado tornou-se num vídeo divertido e cheio de riso, bem ao estilo do Carnaval.

As falhas no ‘guião’ foram de ambas as partes, mas os jogadores lá conseguiram passar a mensagem ensaiada.

Do Rio de Janeiro a Torres, entre Porto e Sesimbra, a dupla desejou votos de um bom Carnaval a todos, e aproveitou para enviar um abraço aos adeptos do clube.

Veja o vídeo.