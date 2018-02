Vídeo: Voo impressionante de dois caças a baixa altitude

Os impressionantes voos de treino da 48.ª Esquadra da Força Aérea dos Estados Unidos foram captados em vídeo, gravando os caças a passarem entre as montanhas do País de Gales a alta velocidade. Veja o vídeo.

Um registo impressionante, captado por um videógrafo especializado, mostra dois caças F-15 Eagle a baixa altitude, a cruzarem as montanhas do País de Gales a alta velocidade.

As imagens – que se têm propagado nas redes sociais – mostram os aparelhos da 48.ª Esquadra da Força Aérea dos EUA, estacionada na base da Royal Air Force de Lakenheath, no leste de Inglaterra.

Conhecidas como Mach Loop, por ficar perto da cidade de Machynlleth, as montanhas de Gales foram ‘invadidas’ pelos dois caças, que as atravessam a alta velocidade e com manobras impressionantes.