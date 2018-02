Nacional Vídeo: Mulher de Rui Patrício dá dicas sobre sexo Por

A psicóloga clínica e sexóloga Vera Ribeiro, mulher de Rui Patrício, acaba de apresentar o livro ‘Manual de Sedução’, onde dá dicas para aumentar o desejo.

Vera Ribeiro lançou um livro que convida o leitor a “percorrer o lado mais secreto do seu íntimo, a descobrir o prazer, a aprender a despertar no outro o desejo e a deixar-se seduzir”.

“A sexualidade é uma parte muito importante das nossas vidas. Mas será que vivemos felizes neste campo? Conhecemos e gostamos do nosso corpo? Deixamo-nos dominar pela vergonha ou vivemos o prazer livre de preconceitos? Exploramos a nossa sensualidade, as nossas fantasias em busca do prazer?”, questionou a Vera Ribeiro, psicóloga clínica e sexóloga, partindo para as respostas.

O livro ‘Manual de Sedução’ direciona-se a relações curtas e longas, fornece dicas para apimentar os relacionamentos, mas também para melhorar a autoestima.

A borda questões como o sexo após o parto, a sexualidade nos idosos, o swing, a sensualidade, sem tabus nem preconceitos.

Vera Ribeiro colocou em livro a sua experiência de consultório, com casos reais apresentados.

“Neste manual, Vera Ribeiro ensina-o/a a viver em pleno a sua sensualidade, a sentir e a desfrutar as sensações que o seu corpo lhe dá, sem preconceitos nem medos, potenciando o desejo sexual. Com jogos de sedução a dois, ou mais, conselhos sobre como construir os cenários das suas fantasias sexuais, dicas para danças sensuais ou para um jantar afrodisíaco, passando pelo mundo dos objetos sexuais e explorando os diferentes tipos de sexo”, pode ler-se, na sinopse do livro.

