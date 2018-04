Internacional Vídeo: Vencedor do Ídolos sueco faz bonita homenagem a Avicii Por

Chris Kläfford, vencedor do concurso Ídolos, na Suécia, decidiu homenagear Avicii, que morreu na semana passada. O cantor interpretou aquele que é o maior sucesso mundial do jovem sueco, precocemente desaparecido. Veja a homenagem.

A morte de Avicii chocou o Mundo, no geral, e a Suécia, em particular, e é do país natal do DJ e produtor que chega agora uma homenagem tocante.

Avicii, que segundo se sabe agora se suicidou e deixou carta de despedida, foi homenageado por Chris Kläfford, vencedor do concurso Ídolos, na Suécia.

Depois dos sinos da igreja de Estocolmo terem tocado músicas do DJ e produtor, agora é a versão acústica da música ‘Wake Me Up’ que tem conquistado muitos fãs de Avicii por todo o mundo.

Veja a homenagem:





